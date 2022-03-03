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Спорт
3 марта 2022  18:00
Дамир Садриев

Дрейер не сыграет: стал известен состав «Рубина» на матч Кубка России с «Ротором»

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«Рубин» представил стартовый состав на игру 1/8 финала Кубка России по футболу против волгоградского «Ротора».

По сравнению с предыдущим матчем «Рубина» в Санкт-Петербурге, в стартовом составе казанцев произошло лишь одно изменение: на правом фланге атаки вместо Андерса Дрейера, не попавшего в заявку, сыграет Солтмурад Бакаев.

Стоит отметить, что с капитанской повязкой в составе казанцев второй матч подряд выйдет Илья Самошников

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин - Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий - Мусаев, Кучаев, Хакшабанович - Кварацхелия, Бакаев, Лисакович.

Игра состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало матча в 19:00 по московскому времени. 

После 19 туров «Рубин» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В свою очередь, волгоградцы с 24 баллами идут лишь 17-ми в Футбольной национальной лиге. 

#фк рубин #Кубок России по футболу
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