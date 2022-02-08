Дратхаар Гретта из Татарстана стала лучшей собакой-спасателем России

В Москве выбрали лучшую служебную собаку России. В номинации «Лучшая служебная собака – спасатель» победительницей стала семилетняя дратхаар Гретта, которая уже седьмой год служит в Казанском поисково-спасательном отряде. Информация об этом появилась на официальном сайте МЧС России.

Фото: © МЧС России

Гретта обладательница множества наград, в том числе титула вице-чемпиона ХХ Всероссийских кинологических соревнований в 2016 году. Кинолог Святослав Яковлев тренирует Гретту с двух месяцев, обучая поисковым навыкам.

Фото: © МЧС России

Гретта была в числе собак, которые искали погибших во время обрушения дома в Ижевске.