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Происшествия
8 февраля 2022  13:00
Полина Шевчук

Дратхаар Гретта из Татарстана стала лучшей собакой-спасателем России

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Дратхаар Гретта из Татарстана стала лучшей собакой-спасателем России

В Москве выбрали лучшую служебную собаку России. В номинации «Лучшая служебная собака – спасатель» победительницей стала семилетняя дратхаар Гретта, которая уже седьмой год служит в Казанском поисково-спасательном отряде. Информация об этом появилась на официальном сайте МЧС России.

 

Фото: © МЧС России 

Гретта обладательница множества наград, в том числе  титула вице-чемпиона ХХ Всероссийских кинологических соревнований в 2016 году. Кинолог Святослав Яковлев тренирует Гретту с двух месяцев, обучая поисковым навыкам.

 

Фото: © МЧС России

Гретта была в числе собак, которые искали погибших во время обрушения дома в Ижевске.

 

 

Фото: © МЧС России

 

#служебные собаки #МЧС России
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