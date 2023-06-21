Драму «Африка» о блокаде Ленинграда покажут на бульваре Энтузиастов в Челнах

В Набережных Челнах 27 июня на бульваре Энтузиастов состоится показ российского художественного фильма «Африка» о детях Великой Отечественной войны. Организаторами показа стали администрация Центрального района Автограда и «Татаркино». Начало запланировано на 20.30.

Как рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова, показ будет приурочен ко Дню памяти и скорби.

Фильм «Африка» вышел в прокат 9 мая 2021 года. Военная драма рассказывает о семилетнем мальчике, сражающемся вместе со своей семьей за жизнь на окраине блокадного Ленинграда. В главных ролях снялись звезды отечественного кинематографа Екатерина Гусева и Игорь Петренко.

Накануне, 20 июня, во дворе дома 35/6/3 был организован просмотр мультфильма «Царство против разбойников».

«Летние кинотеатры — это отличная возможность совместить прогулку с просмотром нового фильма. А совместный просмотр фильмов во дворе объединяет соседей!» — заявляют в администрации города.