Драматургия и телемост с Китаем: что ждет участников «Глаголицы» в этом году

Литературная премия «Глаголица» в этом году пройдет в обновленном формате. Так, например, в числе номинаций появится новая — драматургия. Об этом в эфире «Известий» рассказала учредитель премии, основатель Благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова.

«Еще из нового у нас — новые специальные призы. Также в этом году торжественная церемония будет проходить в обновленном формате. В прошлом году у нас выступал симфонический оркестр, это всё было здорово, но я увидела, что нужно показать произведения детей, потому что музыканты забирали на себя больше внимания. И в этом году мы сделаем сюрприз для детей, что-то будет новенькое», — отметила докладчица.

Кроме образовательной программы, которая пройдет с 14 по 19 ноября в загородном центре дополнительного образования «Адымнар», все участники будут задействованы в семейном книжном фестивале «Тау». Их ждет насыщенная культурная программа и новые встречи. Кроме того, у детей появится возможность участвовать в телемосте с Китаем.

Ввиду расширения географии фестиваля и увеличения количества участников ему требуется дополнительная поддержка. Учредитель «Глаголицы» Ирина Хуснутдинова пригласила к сотрудничеству блогеров, журналистов, «креативных и щедрых» людей.

«Если в 2014 году у нас был короткий список из 50 человек, то сейчас мы уже приглашаем 135 человек. И, естественно, „Глаголица“ не может существовать в тех же формах, размерах и финансах. Поэтому все люди креативные, щедрые, которые хотят принимать участие в развитии детей, мы приглашаем вас к сотрудничеству. Конечно, нам нужна поддержка таких людей и государства, и вас, уважаемые журналисты, блогеры», — заключила она.

Напомним, 16 апреля стартовал прием заявок для участия в литературной премии «Глаголица». Стать участниками могут дети от 10 до 17 лет. Конкурс проходит в несколько этапов: прием работ стартует 16 апреля и продлится до 16 сентября, в октябре будет объявлен длинный список, в который войдут 270 номинантов, а 14 октября — короткий список, в нем останется 135 номинантов. Подать свои произведения можно в одной из номинаций: проза, поэзия, эссеистика, переводы с английского языка на русский, драматургия и билингвы.