Драма в «Ак Барсе» и успех в «Нефтехимике»: Сидоров о Кубке Гагарина и победах «волков»

Обладатель Кубка Гагарина – 2018 в составе «Ак Барса» Михаил Сидоров сегодня выступает в составе другой команды из Татарстана. «Нефтехимик» после неудачного старта сезона выдал серию из девяти побед в одиннадцати матчах и отстает от «барсов» всего на два очка. Об уходе из Казани и преображении в Нижнекамске – в интервью для «ТИ-Спорт».

«Нефтехимик» – это клуб, где я реально начал раскрываться. Начал получать много игрового времени и, как следствие, получил доверие. Это очень приятно. Придаёт уверенности в игре» Фото: hcnh.ru

«Показатель полезности у меня -8. Это очень плохо»

Михаил, в этом сезоне вы лучший бомбардир среди защитников «Нефтехимика», играете в первой паре. Уже чувствуете себя одним из лидеров команды?

Конечно, приятно, когда ты прогрессируешь из года в год, с каждым сезоном набираешь все больше очков. Но все равно главное для меня – это игра в обороне. А показатель полезности у меня -8. Это очень плохо.

То есть 7 баллов за результативность никак не компенсируют «-8»?

Компенсируют, но для защитника важнее все-таки показатель полезности.

Почему вы не принимали участия в игре с «Сибирью»?

В одной из последних смен с Уфой я получил небольшое повреждение. Сейчас у меня все хорошо.

Вы в «Нефтехимике» уже третий сезон. Чувствуете ли сейчас, что, наконец, нашли свой клуб и свою команду?

Это клуб, где я реально начал раскрываться. Начал получать много игрового времени и, как следствие, получил доверие. Это очень приятно. Придаёт уверенности в игре.

Ставите ли перед собой на сезон какие-то персональные задачи?

Прежде всего, идёт командная задача, а потом уже персональные. Лично у меня это с каждым разом становится все лучше и лучше. С каждым днём, игрой, тренировкой.

«Не смогли в овертайме забить в пустые ворота, и, мне кажется, вся эта череда невезений начала наслаиваться как снежный ком. После третьей или четвертой игры уверенность и везение ушли совсем» Фото: hcnh.ru

«Десять поражений подряд? После 3-й или 4-й игры уверенность и везение ушли совсем»

Что случилось с «Нефтехимиком» на старте сезона?

Мы сыграли хорошую игру с ЦСКА, но нам чуть-чуть не хватило. Не смогли в овертайме забить в пустые ворота, и, мне кажется, вся эта череда невезений начала наслаиваться как снежный ком. После третьей или четвертой игры уверенность и везение ушли совсем, и прежде всего из-за этого все и не получалось. Хотя в большинстве игр из тех злополучных десяти мы переигрывали соперника.

Вам придавало уверенности то, что руководство не делало поспешных выводов и не торопилось со сменой тренерского штаба?

Мы прежде всего копались в себе и пытались найти причину именно в себе. В итоге, как оказалось, нам всего лишь нужно было выиграть одну игру.

Какой момент для вас стал переломным? Что вам дало первую победу?

Мы в принципе ничего и не меняли, а лишь гнали и гнали вперед. Нам до этого просто не везло. Голы какие-то нелепые залетали, индивидуальные ошибки были у всех детские. Даже не знаю, с чем это было связано.

Какая сейчас атмосфера в раздевалке?

Все отлично, рабочая атмосфера, выдохнули немного во время небольшой паузы. Сейчас снова в бой.

Как стало понятно уже сейчас, команде как раз не хватало опытного голкипера. С Гариповым «волки» перевернули «черную серию» Фото: hcnh.ru

«Повлиял ли на результаты приход Гарипова? Может, и повлиял, а может, совпадение»

Повлияла ли как-то на результаты смена вратарского состава или это совпадение, что с приходом Эмиля Гарипова команда выдала серию из шести побед подряд?

Может, и повлияло, а может, действительно совпадение. Не могу точно сказать. Саня [Александр Судницин] тоже хорошо себя показывал. Вон у Сани два сейва в топ-10 лучших месяца попали. Просто так получилось.

Как вам вообще работается с Эмилем? Вы вместе с ним в 2018-и выигрывали Кубок Гагарина в «Ак Барсе». Были рады, когда он пришел в команду?

Конечно. Всегда радуешься, когда в команду приходят люди, с которыми ты работал, которых ты знаешь лично и знаешь, на что они способны.

Не помогали как-то Эмилю приживаться, адаптироваться в коллективе?

Нет, мы же все друг друга знаем. Все ребята и так его знали, а он был знаком, наверное, с 80 процентами раздевалки.

«Олег Леонтьев относительно молодой тренер, недавно поднявшийся в КХЛ. Делает ставку чтобы мы больше владели шайбой, играли в атаке и как можно чаще нагружали оборону соперника» Фото: hcnh.ru

«Олег Леонтьев делает ставку на вертикальный хоккей, построенный на игре в атаке»

Этим летом команду покинули прошлогодние лидеры Марат Хайруллин, а также чехи Лукаш Клок и Рональд Кнот. Нашлось ли в «Нефтехимике» кому их заменить?

Лидеры, они, конечно, есть везде и всегда. Они должны быть в любой команде, чтобы вести партнеров за собой, набирать очки и придавать команде уверенности.

Сможете выделить кого-то из нынешнего состава?

У нас в команде много лидеров. Не смогу выделить даже кого-то одного.

Как работается с Олегом Леонтьевым? По меркам нашей лиги он относительно молодой тренер, недавно поднявшийся в КХЛ.

В принципе ничего нового. Тренер делает ставку на сильно-вертикальный хоккей, больше построенный на игре в атаке. Чтобы мы больше владели шайбой, играли в атаке и как можно чаще нагружали оборону соперника.

В прошлом сезоне вы вышли в плей-офф. Сможете повторить этот результат?

Я более чем уверен, что мы выйдем в плей-офф. В этом нет никаких сомнений.

«Я считаю, что тогда мне повезло выиграть Кубок Гагарина, у нас был грамотный тренер, который все раскладывал нам по тактике, и каждый игрок знал, что ему надо делать» Фото: © «Татар-информ»

«Приятно взять Кубок Гагарина так рано. Кто-то играет всю жизнь, мечтая его выиграть»

До Нижнекамска у вас был «Кунь-Лунь», за который вы провели всего шесть игр. Что это был за период?

Я перешел к ним после ковида. Тогда я временно был без команды. После пары тренировок в Ночной лиге мне позвонил агент и сказал, что надо ехать. Только в дороге объяснили для чего еду, зачем, из-за чего. Мне сказали, что я приеду в «Кунь-Лунь» набирать форму и подтягивать игровую практику после болезни. А дальше, когда к команде присоединятся иностранные ребята, то продолжу искать клуб. Так и произошло.

То есть вы изначально понимали, что там ненадолго?

Да.

С чем был связан ваш уход из «Ак Барса»? В чемпионский сезон казалось, что Зинэтула Билялетдинов делал на вас большую ставку.

У меня была такая драма. В течение трех лет я пропускал в каждом сезоне по 2-2,5 месяца. В последнем из-за травмы я не смог пройти полноценную предсезонную подготовку. А затем, когда вышел, то получил открытый перелом пальца и снова пропустил много времени. Такой не самый удачный сезон получился. Очень много времени потерял из-за травм

Как вам работалось с Хайдяровичем и только ли травма стала причиной того, что вы ушли из Казани?

Работалось здорово и продуктивно. Когда уходил из «Ак Барса», мне позвонил агент и сказал, что меня хотят видеть в «Локомотиве». Казанцы тогда еще просили за меня права на защитника Микаэля Викстранда. Ярославль отдал права на шведа, и меня обменяли в «Локомотив».

Что значит выиграть Кубок Гагарина в 21 год?

Конечно, приятно, но нужно понимать, что моя доля заслуги в этом Кубке одна из самых минимальных. Потому что в основном я сидел седьмым защитником, выходил на 5-7 минут на лед и, соответственно, не делал того, что делали другие ребята. Естественно, я был рад, что так рано выиграл Кубок Гагарина. Другие ребята играют и всю жизнь мечтают его выиграть, а у меня получилось так рано. Но я считаю, что тогда мне повезло просто, что у нас был грамотный тренер, который все раскладывал нам по тактике, и каждый игрок знал, что ему надо делать.

«Когда я играл в Казани, у нас тоже были серии из пяти поражений. То, что они пока не могут разыграться и проиграли шесть матчей подряд, – это далеко не показатель» Фото: ak-bars.ru

«Шесть поражений подряд «Ак Барса» не показатель»

Вы наверняка следите и за другими командами КХЛ. Следите за результатами того же «Ак Барса»?

Конечно слежу. Когда попадает время, то, бывает, даже смотрю какие-то матчи. Нередко попадаю и на «Ак Барс».

Как вам команда Олега Знарка?

То, что они пока не могут разыграться и проиграли шесть матчей подряд, – это далеко не показатель. Когда я играл в Казани, у нас тоже были серии из пяти поражений. И в «Локомотиве» бывало, сезон плохо начинали. Думаю, что это просто дело времени. Посмотрим, что будет дальше.