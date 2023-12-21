Драконий аппетит: чем сытным, вкусным и необычным накормить гостей в новогоднюю ночь
Традиционный новогодний стол обычной российской семьи состоит из оливье, селёдки под шубой, бутербродов с икрой и мандаринов. Но что делать, если классика уже порядком поднадоела? Рассказываем, как разнообразить праздничное меню и выгодно закупиться продуктами вместе с Системой быстрых платежей (СБП) и доставкой от «Пятёрочки».
Замените привычные ингредиенты, текстуру или вид подачи
Любое блюдо может заиграть новыми яркими красками, если добавить в него свою изюминку. Например, вместо привычной колбасы добавьте в оливье креветки или отварное мясо птицы, замените магазинный майонез на греческий йогурт или сметану и приправьте салат зеленью.
Селёдку под шубой можно подать в виде бутерброда — положите на поджаренный чёрный хлеб луковые кольца, нарежьте ломтиками рыбу, свеклу, закрепите всё это шпажкой и украсьте каплей соуса. Такая подача сделает блюдо менее калорийным, но нисколько не ухудшит его вкусовые качества.
Бутерброды с красной икрой тоже можно подать иначе. Например, вместо хлеба или батона используйте тарталетки. Немного взбейте сливочное масло вилкой или блендером для удобства, заполните тарталетку, а сверху украсьте закуску икрой. Кстати, вместо масла подойдёт творожный сыр или рикотта.
Закажите продукты в приложении «Пятёрочка Доставка» через СБП – сэкономьте время и деньги
Чтобы сэкономить время, которого и так мало в предновогодней суете, закажите продукты для новогоднего стола через приложение «Пятёрочка Доставка». До 31 декабря пользователи сервиса могут получить кешбэк 5% от стоимости покупок, оплаченных через Систему быстрых платежей (СБП). Для этого нужно выполнить несколько простых действий:
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Присмотритесь к новым блюдам «на горячее»
Основное блюдо практически каждого новогоднего стола – это запеченная птица: курица, утка или гусь. Однако вместо них можно подать много других вкусных и сытных угощений, которые придутся по нраву вам и вашим гостям.
Например, приготовьте рыбу в духовке с ароматными травами и лимоном. Еще один хороший вариант – пельмени или вареники ручной лепки. К ним в дополнение можно сварить сливочный или грибной соус. Оценят гости и мясо с картошкой, томленое в горшочках.
На гарнир вместо привычного картофеля можно подать кускус, булгур или киноа. Удивите близких домашним ризотто или гречкой по-купечески с овощами. Кстати, по-праздничному можно приготовить даже макароны. Для этого понадобится паста таких разновидностей, как орзо, стеллине или диталине. Отварите ее и заправьте соусом из сливок, поджаренного лука и прованских трав, а сверху посыпьте пармезаном.
Попробуйте новые варианты закусок
Новогодний стол помимо салатов обычно ломится еще и от закусок. Но чтобы не переедать, пересмотрите еще раз новогоднее меню и постарайтесь не перебарщивать с их количеством.
Вместо всевозможных бутербродов, канапе, рулетов и тарталеток с начинками отдайте предпочтение нарезкам. Например, тарелка с разными видами сыров, орехами и пиалой с медом будет смотреться не менее выигрышно. Тем, кто предпочитает посытнее, можно остановить выбор на «мясной» тарелке. Составьте ее из сырокопченых колбас, мясных деликатесов и ветчины.
Для детей лучший вариант – это фрукты, ягоды или овощи. Их можно оформить в виде башенок, елочек, червячков, закрепив зубочистками. За основу выбирайте сезонные плоды, например мандарины, хурму или ананасы. Дополните их виноградом, голубикой или грушей. Из овощей отлично подойдут помидоры черри.