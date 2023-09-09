Драки, голы, восточный колорит: как «Ак Барс» обыграл лидера КХЛ в татаро-китайском матче

«Ак Барс» разгромил в Казани китайский «Куньлунь» (5:1) и вернул себе лидерство на «Востоке»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Команда играла хорошо, мы сделали правильные выводы после поражения»

7-8 сентября в Казани прошел российско-китайский форум «РОСТКИ», участниками которого стали представители ведущих российских и китайских компаний. Так получилось, что в календаре КХЛ матч между казанским «Ак Барсом» и пекинским «Куньлунем» выпал именно на вечер 8 сентября, в связи с чем на трибунах «Татнефть-Арены» оказалось большое количество китайских гостей. Так что минувший хоккейный вечер был окрашен азиатским колоритом.

Несмотря на то, что «Ак Барс» и «Куньлунь» никогда не были принципиальными соперниками, на этот раз на льду разгорелись страсти. На протяжении трех периодов «барсы» и «драконы» постоянно ввязывались в стычки, порой перераставшие в полноценные ожесточенные драки.

Один из самых неконфликтных игроков «Ак Барса» Константин Лучевников серьезно зарубился с нападающим гостей Ноланом Мойлом под занавес второго периода. Защитник казанцев продемонстировал самую настоящую школу местного бокса и пару раз смачно приложился по физиономии американца. А по окончании финального свистка Никита Дыняк схлестнулся с главной звездой китайской команды Паркером Фу.

На трибунах «Татнефть-Арены» было много китайских гостей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но если в кулачных поединках еще была какая-то интрига, то на льду случился разгром в пользу хозяев – 5:1. После этой победы казанцы вернули себе упущенное ненадолго лидерство на «Востоке». Отметим, что вновь у «Ак Барса» прекрасно сработало большинство, 4 из 5 шайб казанцев было забито при игре в неравных составах. Снова очки на счету Вадима Шипачева и Станислава Галиева.

На послематчевой пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов выразил удовлетворение игрой подопечных и заявил, что после встречи с «Сочи» его команда сделала правильные выводы.

«Ребята и по игре здорово сработали, и креативно создавали много хороших моментов. Соперник изначально был неплохой, но когда мы забили и завладели инициативой, уже было все понятно», – отметил наставник казанцев.

«Сделали правильные выводы. Ребята и по игре здорово сработали, и креативно создавали много моментов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Остался ли Билялетдинов доволен выступлением Свечникова и Жафярова?

По-прежнему нестабильно пока положение в команде у нападающих Дамира Жафярова и Евгения Свечникова. Обоим хоккеистам Билялетдинов не дает много времени на льду, а порой даже оставляет вне заявки. К примеру, в матче с «Сочи» Жафяров не получил ни минуты игрового времени.

Встреча с «Куньлунем» была важна для обоих хоккеистов в эмоциональном плане. Ни у Свечникова, ни у Жафярова до матча с «драконами» не было на счету персональных результативных действий. И, по иронии судьбы, оба накануне отличились голами.

Первым забил Евгений в концовке второго периода. Формально именно его шайба стала победной в матче. Свечников у борта ловко принял шайбу, стремительно прокатился за воротами и, обогнув вратаря, затолкал снаряд между щитками Мэтта Джурусика. На забитый гол Свечников отреагировал очень эмоционально. Чувствовалось, что первая шайба за «Ак Барс» значит для него многое. На протяжении всего лета и начала осени он неоднократно заявлял о проблемах с адаптацией к стандартам площадок КХЛ. Поэтому столь экспрессивная реакция на гол у Евгения закономерна.

В матче с «Куньлунем» свою дебютную шайбу за «Ак Барс» забросил Евгений Свечников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Должен сказать, что шайба неплохая, он действительно неплох под воротами. Особенно на коротком участке поля он быстро находит решения. Не всегда еще получается, но будем надеяться, что он будет лучше выглядеть», – высказался о голе Свечникова Билялетдинов.

Четвертый гол «Ак Барса» в игре записал на свой счет Жафяров. Для него заброшенная шайба стала еще более знаменательной, чем для Свечникова, ведь на льду Дамир провел всего 7 минут и 41 секунду.

Воспользовавшись ситуацией в большинстве, единственный полевой татарин «Ак Барса» здорово выкатился на ударную позицию и мастерским броском отправил шайбу в верхний угол ворот Джурусика. В телетрансляции было хорошо видно, что широкая улыбка долго не сходила с лица форварда.

«Прежде всего ему было сложно играть. Он не сразу выходил на лед, я его начал подставлять. В этом плане он молодец – сыграл, сработал, забил красивый гол. Я доволен, конечно», – заявил Зинэтула Хайдярович.

Билялетдинов – о Жафярове: «Он молодец – сыграл, сработал, забил красивый гол» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В гости к «Ак Барсу» едет старый знакомый – Дмитрий Квартальнов

12 сентября – знаковая дата для болельщиков «Ак Барса». В этот день в Казань вместе со своей новой командой, минским «Динамо», приедет экс-тренер казанцев Дмитрий Квартальнов. После провального сезона 2021/2022, в котором «барсы» вылетели уже в первом раунде плей-офф от «Авангарда» (2-4), специалист покинул Казань, пробыл год без хоккея и лишь этим летом вернулся к работе.

После четырех матчей у минского «Динамо» две победы. Примечательно, что две крайние встречи «зубры» проиграли, так что в столицу Татарстана они приедут особенно мотивированными.

Период Квартальнова в «Ак Барсе» получился насыщенным и богатым на интересные события. Именно он в свое время открыл для Казани таких хоккеистов, как Илья Сафонов, Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Дмитрий Кателевский. И это далеко не весь список, его запросто можно продолжить двумя-тремя фамилиями.

Возглавивший минское «Динамо» Квартальнов сыграет первый матч в Казани после ухода из «Ак Барса» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Под руководством Квартальнова «Ак Барс» на протяжении нескольких сезонов выглядел более чем достойно, доходил до финала Восточной конференции. Однако оглушительный вылет в первом раунде в 2022 году стоил специалисту тренерского кресла.

Неизвестно, имеется ли у Квартальнова «наточенный зуб» на «Ак Барс». Об этом можно только предполагать. Но встреча явно будет принципиальной для обеих сторон. Как говорят болельщики: «Заруба получится что надо».