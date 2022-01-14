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Спорт
14 января 2022  19:59
Артур Халилуллов

Драка внука Билялетдинова с американцем в матче НХЛ попала на видео

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Защитник канадского клуба «Монреаль» Александр Романов подрался в матче НХЛ с американским нападающим «Чикаго» Райаном Карпентером.

Инцидент произошел после жесткого силового приема Романова против одного из хоккеистов соперника. Россиянин в этом матче провел 6 силовых приемов, отметившись также голевой передачей.

Напомним, что Александр Романов является внуком бывшего главного тренера «Ак Барса» и сборной России Зинэтулы Билялетдинова.

Всего на счету Романова 7 (2+5) очков в 33-х матчах за «Монреаль» в этом сезоне.

#НХЛ #зинэтула билялетдинов #хоккей
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