Драка в стиле UFC, речи Ротенберга и голливудская развязка: как «Ак Барс» обыграл СКА

СКА почти перевернул результат встречи на 180 градусов

СКА приезжал в столицу Татарстана на матч с «Ак Барсом» в непростом игровом и психологическом состоянии. Дело в том, что «армейцы» на днях пусть и прервали пятиматчевую серию поражений, однако сделали это в не самой убедительной форме. СКА обыграл «Сибирь» в серии буллитов (1:0), при этом, не забросив ни одной шайбы в основное время.

«Ак Барс», напротив, имел эмоциональное преимущество благодаря разгромной победе над «Куньлунем» (5:0). Казанцы, несмотря на травмы нескольких ведущих хоккеистов, совершенно не потеряли в классе. А пополнившие в последний месяц команду молодые игроки отлично вписались в систему Гатиятулина.

Матч между «Ак Барсом» и СКА получился противоречивым с точки зрения эмоционального восприятия. Почти два полных периода на «Татнефть-Арене» команды провели в условиях вязкого и тягучего хоккея. Моменты у ворот обоих клубов, конечно, были, однако основная борьба все же велась в средней зоне.

Хоккеистам СКА и «Ак Барса» явно по такой игре не доставало драйва и адреналина, отсюда возникали постоянные стычки на площадке. Самым любопытным эпизодом в матче, безусловно, оказалась драка между защитником «армейцев» Тони Деанджело и нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком.

Противостояние получилось ярким. Оба хоккеиста били кулаками отчаянно, в надежде нокаутировать соперника. В итоге победителем в поединке вышел Дыняк, поваливший на спину Деанджело. Трибуны «Татнефть-Арены» от подобного зрелища были в восторге. Некоторые зрители даже встали со своих мест, чтобы получше увидеть побоище.

А Деанджело с Дыняком по окончании матча нисколько не озлобились друг на друга. Хоккеистов вместе заметили в подтрибунном помещении, общающихся дружелюбно. Никита, к слову, признался, что хотел сделать с Тони фотографию, дабы поставить точку в конфликте на льду.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Две пропущенные шайбы «Ак Барса» в концовке – недостаток концентрации?

Более 38 минут «Ак Барс» и СКА не могли распечатать ворота друг друга. А далее случился весьма неожиданный гол нападающего казанцев Семена Кошелева. В меньшинстве форвард сумел заковырять шайбу и протолкнуть ее мимо Егора Заврагина. Голкипер СКА оказался совершенно бессилен в этом моменте. А Семен Кошелев в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» признался, что и сам не понял, как стал автором шайбы.

«Не знаю как так получилось. Копали, копали и закопали. Клад был там закопан», – отметил нападающий «Ак Барса».

По факту ход матча обязывал шайбу Семена Кошелева стать единственной во встрече. «Ак Барс» организованно и дисциплинированно оборонялся. СКА много играл в давление в атаке, но безрезультатно. Возникшая спонтанно вторая шайба Егора Коршкова, казалось, предопределила исход встречи.

Однако потом в концовке матча СКА сумел дважды забить усилиями Деанджело и Марата Хайруллина. За три минуты петербуржцы кардинально поменяли рисунок игры, переведя основное время в овертайм.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин не нашел веских аргументов, объясняющих две быстро пропущенные шайбы. Наставник казанцев сослался на недостаток концентрации и у своих подопечных при счете 2:0.

«Не скажу, что была расслабленность, соперник очень мастеровитый, серьёзный. В таких микроэпизодах решает концентрация, мы её немного упустили», – сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» мог с легкостью отдать два очка СКА в овертайме. Между тем, палочкой выручалочкой для казанцев под занавес пятиминутки оказался Кирилл Семенов, забивший победный гол крайне эффектным образом. В очередной раз нападающий подтвердил звание одного из самых ценных хоккеистов «Ак Барса».

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Ротенберг снова отжег на пресс-конференции

Наставник петербуржцев Роман Ротенберг поражение от «Ак Барса», судя по настроению на пресс-конференции, пережил спокойно. Главный тренер СКА, как всегда, много шутил и был красочен в собственных изречениях. В частности, эпизод с дракой Дыняка и Деанджело он прокомментировал очень занимательно.

«Не поощряю ли я драки в хоккее? Я имел в виду момент, когда Тони лежал на льду. Тот, кто сверху, по инерции будет бить. Вы же смотрите UFC? Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, судья сразу вмешался. Я именно об этом. И вообще должны драться тафгаи: Дыняк и, например, Зинченко. Я с уважением отношусь к Дыняку, но это был хороший размен для «Ак Барса», не с нашей стороны», – отметил Ротенберг.