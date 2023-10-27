Драка с канадцем и голевой пас Воронкова: каким вышел дебют экс-звезды «Ак Барса» в НХЛ

Болельщики «Блю Джекетс» с трепетом ждали яркого дебюта от габаритного российского нападающего

Фото: nhl.com

«Большой парень» устроил огня уже во второй смене

Когда Воронков впервые появился на льду в матче с «Монреалем», западные комментаторы сразу начали именовать его «Big man» – «Большой парень». Рост – 192 см и вес – 86 кг: антропометрические данные Дмитрия сразу бросились в глаза, как только он вышел в четвертом звене на фланге атаки в паре с Шоном Курали и Мэттью Оливером.

Болельщики «Блю Джекетс» с трепетом ждали яркого дебюта от габаритного российского нападающего. И надо признать, что шоу на арене «Белл-центр» (домашний стадион «Монреаля») Воронков устроил уже в своей второй смене на пятой минуте первого периода. У борта Дмитрий жестким силовым приемом встретил Арбера Зекая – одного из немногих чистых тафгаев в нынешнем сезоне НХЛ. Канадец с чешскими корнями дерзости от россиянина терпеть не стал и сразу ввязался в драку, как только встал.

Воронков первым дважды нанес удары кулаками, но особого ущерба Зекаю они не нанесли, канадец смог увернуться. В свою очередь Дмитрий чуть-чуть, но по лицу получил – защитник «Монреаля» бил точнее. Как итог – формальная победа Зекая в схватке и по семь минут штрафа каждому: пять – за драку, две – Воронкову за толчок на борт, канадцу – за грубость.

Отметим, что по окончании встречи главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи был крайне недоволен трактовкой данного эпизода со стороны арбитров. Наставник посчитал, что Воронков умышленно спровоцировал Зекая на драку и сыграл вне всяких правил при силовом приеме.

Первое заработанное очко Дмитрия Воронкова в НХЛ

Драка в хоккее – конечно, очень занимательное и эмоциональное для всех на стадионе зрелище. Однако от Воронкова болельщики «Коламбуса» ждут не только силовой игры, но и помощи команде результативными баллами. Как показал прошлый сезон в «Ак Барсе», при наличии правильных партнеров (Сафонов и Радулов) и определенной химии, Дмитрий может с легкостью набирать голы и передачи.

В матче с «Монреалем» Воронкову удалось поучаствовать в нескольких голевых эпизодах. Первый – шайба Бемстрема, когда россиянин во время броска шведа удачно перекрыл обзор вратарю. На мгновение даже показалось, что Дмитрий коснулся корпусом шайбы и подправил ее мимо голкипера. Но после повторов все стало понятно – чистый гол Бемстрема.

Непосредственно вторым эпизодом оказалась третья шайба «Коламбуса», забитая в большинстве. И снова отличился шведский нападающий Эмиль Бемстрем. В момент заброшенной шайбы Воронков отдал предголевую передачу Джеку Рословику, находясь под давлением. Тот передал ее Бемстрему, который с близкого расстояния уверенно прошил голкипера «Монреаля».

Воронков умеет здорово играть на пятаке, действовать в подыгрыше партнерам и, конечно, применять эффектные силовые приемы в адрес соперников Фото: nhl.com

Что у Воронкова по цифрам в дебютной игре НХЛ?

В целом Дмитрий своим выступлением в матче с «Монреалем» оставил более чем приятное впечатление. Нападающий за 8 минут и 21 секунду раскрылся с разных сторон и показал себя многопрофильным хоккеистом.

Россиянин приезжал в Северную Америку под аккомпанемент стереотипов. «Большой нападающий, который любит подраться», – так характеризовали Воронкова многие журналисты в западной прессе. Между тем уже в дебютной игре Дмитрий раскрыл свои сильные стороны.

Воронков умеет здорово играть на пятаке, действовать в подыгрыше партнерам и, конечно, применять эффектные силовые приемы в адрес соперников. Да, не все пока что идеально у Дмитрия получается. И две глупые минуты штрафа на Джордане Харрисе тому подтверждение. С другой стороны, все приходит с опытом, и винить Воронкова в опрометчивости сейчас неправильно. Форварду всего 23 года – и его карьера в НХЛ только начинается.

Общая статистика Дмитрия Воронкова в дебютной встрече с «Монреалем» следующая: 8 минут и 21 секунда игрового времени, 9 минут штрафа, одно набранное очко (результативный пас), 0 бросков в створ, один хит. Скромные показатели, но при этом, подчеркнем, доходчиво раскрывшие сильные стороны Дмитрия.

Наставник «Блю Джекетс» Паскаль Венсан, несмотря на поражение в овертайме, оказался достаточно одобрительным в оценке выступления своих подопечных в матче Фото: nhl.com

Как оценил дебют Воронкова главный тренер «Коламбуса»

Наставник «Блю Джекетс» Паскаль Венсан, несмотря на поражение в овертайме, оказался достаточно одобрительным в оценке выступления своих подопечных в матче. В частности, об игре Воронкова главный тренер «Коламбуса» высказался лестно.

«Он провел больше времени в штрафбоксе, чем на нашей скамейке. Первая смена — мощный хит, вторая смена — мощный хит и драка. Ему понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к скоростям в НХЛ, но он привносит нечто особенное. У него есть физическая мощь, он идет на ворота пять на пять и в большинстве. Для большого мужика у него довольно хорошие руки. Он будет чувствовать себя всё более комфортно, мне нравится его игра», – отметил Венсан.

Несмотря на красочный по эмоциям перформанс от Воронкова, трудно с ходу сейчас сказать, закрепится ли Дмитрий прочно в стартовом составе «Коламбуса». Пока травмирован Патрик Лайне, российского нападающего точно не будут спускать в АХЛ. Место в основе «Блю Джекетс» к этому часу зависит исключительно от самого форварда.

У Воронкова есть напор, амбиции заявить о себе в НХЛ – это самое главное. Ошибки в решениях, нервозность на льду, трудности с адаптацией уйдут от Дмитрия с постоянной практикой. Впереди у «Коламбуса» встреча с «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь с 28 на 29 октября в 2 ночи по МСК. Чем не повод для Воронкова закрепить приятное впечатление тренера о себе?