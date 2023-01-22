DPA: Партия Шольца пересмотрит политику в отношении России

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, намерена пересмотреть свою внешнюю политику и политику безопасности, в том числе в отношении России, пишет DPA со ссылкой на представителя партии. По данным агентства, к таким шагам планируется прибегнуть из-за глобальных вызовов и кризисов.

«Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах», – приводит агентство выдержки из 21-страничного документа партии под названием «Ответы социал-демократов на меняющийся мир». Отмечается, что Германии в этом процессе отводится ведущая роль в Европе.

Что касается России, то в документе говорится о том, что Берлин якобы слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее со страной. Теперь предполагается, что пока в РФ не произойдут изменения, нужно учитывать защиту от ее действий. Пересмотреть также планируется отношения с Китаем, причем подчеркивается необходимость ухода от экономической зависимости от КНР.

Также Германия рассматривается как «сильный партнер НАТО», и подчеркивается, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) должен быть оснащен таким образом, чтобы в любой момент он мог в полной мере выполнять свои задачи.

Документ социал-демократов планируется вынести на обсуждение в президиуме партии в понедельник, 23 января.