Политика 14 декабря 2025 21:22

DPA: Мерц покинул переговоры американской делегации с Украиной

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул встречу американской делегации с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA.

Сообщается, что германский канцлер удалился после краткого приветствия, а функции модератора переговоров остался выполнять советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер. Причина, по которой Мерц покинул встречу, не называется.

Напомним, что сегодня в Берлине начались переговоры по урегулированию ситуации на Украине, на которые приехали специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер.

#германия #Владимир Зеленский #переговоры
