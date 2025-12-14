DPA: Мерц покинул переговоры американской делегации с Украиной

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул встречу американской делегации с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA.

Сообщается, что германский канцлер удалился после краткого приветствия, а функции модератора переговоров остался выполнять советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер. Причина, по которой Мерц покинул встречу, не называется.

Напомним, что сегодня в Берлине начались переговоры по урегулированию ситуации на Украине, на которые приехали специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер.