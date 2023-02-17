Дозор за водителями: В казанских автобусах появились новые камеры на нарушителей ПДД

В казанских автобусах появились новые комплексы видеофиксации, которые видят нарушителей на автобусных полосах и остановках общественного транспорта. Об этом рассказал председатель Ассоциации АПТ РТ фиксируют нарушения на автобусной полосе и непосредственно на остановках общественного транспорта.

Комплексы «Дозор-М» установлены в кабинах водителей автобусов. Автобусы с «дозором» вышли в рейс на самые популярные маршруты. Аппаратура фиксирует нарушение в автоматическом режиме, а после передает ее в ГИБДД.

«Благодарим Рифката Минниханова за возможность внедрения передовых технических новинок. Теперь в казанских автобусах установлены две системы контроля – это "Дозор-М" и "Паркон-А". Для того чтобы автомобилисты не вычислили в каких автобусах установлены данные комплексы, перевозчики продолжат менять маршруты и автобусы с «камерами» определенное количество раз в месяц. "Паркон-А" уже зафиксировал 31 тыс. нарушений на 47 улицах с автобусными полосами», – отметил Темляков.

