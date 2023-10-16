В Татарстане отметили 31-летие службы дознания МВД России

16 октября в России отмечается День образования службы дознания в системе МВД России. В этом году службе дознания в системе МВД России исполняется 31 год.

Дознавателей Татарстана поздравил заместитель начальника полиции полковник полиции МВД по РТ Артем Кузнецов.

Фото: Пресс-служба МВД России по РТ

«Служба дознания в органах внутренних дел является одним из самых эффективных подразделений правоохранительной системы РФ. Самоотверженный труд тех, кто с честью и гордостью носит звание дознавателя – это не только имидж, но и ежедневная, кропотливая работа, направленная на укрепление правопорядка в стране. В современных условиях к дознавателям предъявляются высокие требования: универсальные знания, умения, навыки, которыми они должны обладать, обусловлены характером и большой ответственностью нелегкой службы. Но не ссылаясь на трудности, коллектив продолжает решать служебные задачи и вносить существенный вклад в копилку республиканского МВД», – отметил он.

Фото: Пресс-служба МВД России по РТ

Кроме расследования преступлений, важным направлением служебной деятельности дознавателей является профилактическая работа.

В своем обращении Артем Кузнецов поблагодарил ветеранов за их многолетний добросовестный труд, высокую гражданскую ответственность и преданность делу.

«Отдельно хотелось бы обратиться к нашим уважаемым ветеранам, которые в начале 90-х стояли у истоков службы, создали крепкую команду и заложили очень правильные позиции, на которые коллектив опирается до сих пор. Дорогие ветераны, желаю вам крепкого здоровья, сил, благополучия и счастья. Рады, что вы присутствуете в жизни коллектива, не теряете связь с бывшими коллегами», – сказал он.

В завершение мероприятия отличившиеся сотрудники были награждены ведомственными наградами, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Фото: Пресс-служба МВД России по РТ