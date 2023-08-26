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Общество 26 августа 2023 20:45

Дожди, порывистый ветер и до +17 градусов ожидаются в Татарстане

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Дожди, порывистый ветер и до +17 градусов ожидаются в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

В воскресенье на территории Татарстана ожидается дождливая и облачная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется северо-западный, западный ветер. Местами его порывы будут достигать 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов, днем — от 12 до 17.

#прогноз погоды #дождь #ветер
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