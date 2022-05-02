Дожди, мокрый снег и до -3 градусов: синоптики Татарстана дали прогноз погоды на неделю

Фото: Владимир Васильев/ архив ИА "Татар-информ"

В ближайшие дни в Татарстане пройдут небольшие дожди и осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Завтра синоптическая ситуация в республике не изменится. Ночь ожидается без существенных осадков, а вот днем и вечером местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный ветер, однако днем порывы будут достигать 18 метров в секунду. В ночные часы ожидается от −1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +17.

4 мая из-за прохождения через Татарстан активного атмосферного фронта установится неустойчивый характер погоды. В среду в большинстве районов пройдут дожди, ночью порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, а днем — от 15 до 20. Ночные температуры составят от +1 до +6 (на западе до +9), дневные — от +14 до +19 градусов.

В четверг в тыловой части циклона временами будут отмечаться осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбик термометра будет показывать от +1 до +6, днем — не выше +10 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, 6 и 7 мая под влиянием поля повышенного атмосферного давления есть небольшая вероятность осадков. Ночью похолодает до −3 градусов, днем воздух согреется от +7 до +12 градусов в пятницу, а в субботу до +14 градусов.