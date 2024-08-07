Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане в среду

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Сегодня, 7 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью в республике не прогнозируется существенных осадков, однако днем и вечером синоптики обещают кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы и град.

Ожидается западный, северо-западный ветер. В дневные и вечерние часы его порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 11 до 16 градусов, а днем – от 22 до 27.