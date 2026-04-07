Дождь, туман и порывистый ветер ожидаются в Татарстане во вторник

В Татарстане во вторник, 7 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью в республике ожидаются небольшие и умеренные осадки – местами дождь с мокрым снегом. Днем сохранится небольшой дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман.

Ветер западный и юго-западный со скоростью 7–12 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, в восточных районах местами – до +18.