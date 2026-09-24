Доходы жителей Набережных Челнов выросли на 16% за девять месяцев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Набережные Челны вошли в число российских городов с наиболее заметным ростом среднедушевых доходов за девять месяцев 2026 года. Показатель в городе вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки Финансового университета при Правительстве РФ. Соответствующий рейтинг имеется в распоряжении «Татар-информа».

Среднемесячный доход на одного жителя Набережных Челнов за январь – сентябрь составил 66 тыс. рублей. В рейтинге по темпам роста доходов город занял 19-е место среди представленных в исследовании населенных пунктов.

В Казани среднедушевой доход оценили в 74 тыс. рублей в месяц. По сравнению с девятью месяцами 2025 года показатель увеличился на 13%.

В Альметьевске среднемесячный доход составил 63 тыс. рублей, рост за год – 11%. В Нижнекамске показатель достиг 60 тыс. рублей, увеличившись на 11%.

Лидерами по темпам роста среднедушевых доходов стали Артём, Екатеринбург и Батайск – в этих городах показатель увеличился на 21%. В Благовещенске и Миассе доходы выросли на 20%.

Оценка охватывает города России с населением более 100 тыс. человек. В расчетах использовали данные о потребительской активности населения, результаты социологических исследований и статистику по городам и регионам из открытых источников.