Доходы увеличены на 40 млрд рублей: проект бюджета на 2024 год внесен в Госсовет РТ

Законопроект о бюджете Татарстана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесен в Государственный Совет РТ. Парламентские слушания по обсуждению Основного финансового закона республики запланированы на 19 октября, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Законопроект о бюджете сейчас изучается депутатами. Как и в прежние годы, мы увеличиваем доходную часть бюджета, в 2024 году – практически на 40 млрд рублей, соответственно увеличивается и расходная часть», – сказал председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Он уточнил, что основные направления бюджетной политики определены на федеральном уровне. В частности, это задачи, связанные с СВО, решением социальных вопросов, технологическим перевооружением промышленности, реализацией инновационных проектов и так далее.

«Нужно посмотреть, на какие еще моменты следует обратить внимание в течение текущего года. Ситуация остается напряженной, поскольку продолжается действие санкций, но нужно сказать, что промышленность работает, и прогноз на предстоящий трехлетний период, судя по запланированным доходам, оптимальный. Расходы будут обеспечены доходами, резкого роста дефицита не ожидается. Доходы текущего года поступают с опережением плановых назначений», – отметил депутат.

Он также подчеркнул, что все социальные направления будут профинансированы, продолжится реализация республиканских программ. «Сегодня мы убедились, что программный бюджет – это самый эффективный для развития республики вариант. Более 90% расходов расписаны по программам», – констатировал Якунин.

Законопроект о бюджете внесен Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Документ представлен на русском и татарском языках, всего в нем насчитывается 4 934 страницы.

Ожидается, что 17 октября проект бюджета рассмотрят на республиканском совещании с муниципалитетами. До 24 октября его планируют обсудить во всех парламентских комитетах по профильным направлениям. Затем на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам будет дано сводное заключение.