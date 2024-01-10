Доходы Татарстана от госимущества в 2023 году превысили 8,1 млрд рублей

По итогам 2023 года неналоговые доходы бюджета Татарстана от использования и реализации государственного имущества и земельных участков составили 8 млрд 108,22 млн рублей. Бюджетное задание выполнено на 88%, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Наибольшую сумму в республиканский бюджет принесла аренда земли — 7 млрд 47,66 млн рублей, план оказался выполнен на 85%.

Вторыми по значимости оказались доходы от дивидендов. Они составили 565,22 млн рублей, план выполнен на 100%. На третьем месте — аренда имущества, она принесла в бюджет РТ 281,24 млн рублей (план оказался перевыполнен на 10%).

Реализация имущества дала региональному бюджету 75,92 млн рублей (план перевыполнен на 8%). В свою очередь доверительное управление принесло 46,36 млн рублей (выполнение плана составило 100%).

За счет сервитута в бюджет РТ поступило 39,48 млн рублей (план перевыполнен на 6%), от реализации земельных участков — 20,77 млн рублей, за счет части чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 18,64 млн рублей (выполнение плана — 100 %), от продажи квартир — 12,84 млн рублей, а от прочих доходов — 0,11 млн.

В 2022 году неналоговые доходы бюджета Татарстана от госимущества были выше, они равнялись 10 млрд 745,64 млн рублей. Бюджетное задание было перевыполнено на 0,1%. Как и в последующем году, самыми значимыми тогда были доходы от аренды земли.