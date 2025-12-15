Доходы санаториев Татарстана выросли на 11%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Финансовые показатели санаторно-курортного комплекса Татарстана по итогам десяти месяцев 2025 года возросли на 11%. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил председатель Правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

По его словам, общие доходы здравниц увеличились на 11%, достигнув почти 1,5 млрд рублей. При этом средняя стоимость путевки выросла на 17% и составляет 4170 рублей в сутки на человека.

Он также отметил, что средняя продолжительность путевки сократилась на 6%, до 9,4 дней.

«Это объясняется тем, что в республике стали популярны туры выходного дня. Так вот, туры выходного дня становятся все более привлекательными для жителей Республики Татарстан благодаря активной работе в этом направлении руководителей здравниц по созданию соответствующей инфраструктуры», – объяснил Терентьев.

Развитие санаторно-курортных комплексов соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».