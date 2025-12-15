news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 16:50

Доходы санаториев Татарстана выросли на 11%

Читайте нас в
Телеграм
Доходы санаториев Татарстана выросли на 11%
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Финансовые показатели санаторно-курортного комплекса Татарстана по итогам десяти месяцев 2025 года возросли на 11%. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил председатель Правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

По его словам, общие доходы здравниц увеличились на 11%, достигнув почти 1,5 млрд рублей. При этом средняя стоимость путевки выросла на 17% и составляет 4170 рублей в сутки на человека.

Он также отметил, что средняя продолжительность путевки сократилась на 6%, до 9,4 дней.

«Это объясняется тем, что в республике стали популярны туры выходного дня. Так вот, туры выходного дня становятся все более привлекательными для жителей Республики Татарстан благодаря активной работе в этом направлении руководителей здравниц по созданию соответствующей инфраструктуры», – объяснил Терентьев.

Развитие санаторно-курортных комплексов соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

#санатории татарстана #отдых #санаторно-курортное лечение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025