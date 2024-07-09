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Экономика 9 июля 2024 19:31

Доходы РФ от нефти и газа за полгода 2024-го выросли в 1,5 раза

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За полгода 2024-го Россия заработала на нефти и газе 5,7 трлн рублей. Это на 68,5% больше в сравнении с тем же периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Уточняется, что нефтегазовые доходы выросли благодаря высоким ценам на «черное золото». Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер. Что касается следующих месяцев, то Минфин прогнозирует устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

Вместе с этим Минфин сообщает, что предусматривается небольшое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов, которые направляют по итогам года в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2024-м.

#нефть #газ #Доходы #Россия
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