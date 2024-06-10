Доходы РФ от нефти и газа выросли на 73% с начала года

Доходы госбюджета РФ от нефти и газа за январь - май 2024-го составили 4,95 трлн рублей. Это на 73,5% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из информации, опубликованной на сайте Минфина

Уточняется, что рост нефтегазовых доходов произошел преимущественно благодаря росту цен на нефть из России. Причем поступление доходов от нефти и газа сложилось на уровне, который превысил базовый размер. Также Минфин прогнозирует устойчивое поступление таких доходов в последующие месяцы и эти поступления тоже должны превышать базовый уровень, говорится в сообщении.

Однако в министерстве предусматривают также некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году. Такая предусмотрительность обусловлена изменениями прогноза по социально экономическому развитию в поправках к федеральному закону о бюджете.

В Минфине напомнили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.