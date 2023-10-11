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Доходы от внутреннего туризма в России выросли в 1,5 раза
По сравнению с допандемийными показателями доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза. Об этом рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков на полях Форума туристических территорий.
Спикер связал повышение и с увеличением туристического потока, и с улучшением сервиса и инфраструктуры.
Кроме того, по словам Вахрукова, рост доходности приводит в отрасль больше инвестиций.
«У нас в 2022 году рост инвестиций в туризме составил 36% – это один из самых высоких показателей в стране. Если посмотреть на показатели этого года, то за полгода мы выросли [по инвестициям] на 23%», – уточнил замминистра.
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