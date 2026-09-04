Доходы от госимущества в Татарстане превысили 1,3 млрд рублей

По состоянию на 1 сентября 2026 года неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Республики Татарстан, составили 1 321 млн рублей, сообщает Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

В структуре поступлений: от аренды имущества – 197,59 млн рублей, часть чистой прибыли ГУП – 40 млн, от аренды земли – 93,68 млн, от сервитута – 31,17 млн, от доверительного управления – 75,06 млн, дивиденды – 818,9 млн, от реализации имущества – 56,96 млн, от продажи земельных участков – 7,6 млн, прочие доходы – 0,05 млн рублей.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров отметил, что стабильные поступления являются результатом системной работы по эффективному управлению активами.