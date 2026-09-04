news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 4 сентября 2026 12:04

Доходы от госимущества в Татарстане превысили 1,3 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

По состоянию на 1 сентября 2026 года неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Республики Татарстан, составили 1 321 млн рублей, сообщает Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

В структуре поступлений: от аренды имущества – 197,59 млн рублей, часть чистой прибыли ГУП – 40 млн, от аренды земли – 93,68 млн, от сервитута – 31,17 млн, от доверительного управления – 75,06 млн, дивиденды – 818,9 млн, от реализации имущества – 56,96 млн, от продажи земельных участков – 7,6 млн, прочие доходы – 0,05 млн рублей.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров отметил, что стабильные поступления являются результатом системной работы по эффективному управлению активами.

#бюджет татарстана #министерство земельных и имущественных отношений РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Скончался заслуженный химик Татарстана и отец мэра Казани Раис Метшин

3 сентября 2026

В центре Казани введут ограничения движения 27 и 28 октября

3 сентября 2026
Новости партнеров