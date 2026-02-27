Доходы муниципалитетов Татарстана в январе составили 14,6 млрд рублей

Совещания с руководителями финансовых органов муниципальных районов и городских округов прошли в Министерстве финансов РТ. Встречи состоялись в формате видеоконференции и были посвящены исполнению местных бюджетов за январь 2026 года, а также ожидаемым итогам января–февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

В обсуждении участвовали представители Татэнергосбыта и Газпром Межрегионгаз Казань.

На совещаниях рассмотрели вопросы поступления доходов в местные бюджеты, обеспеченности запланированных расходов источниками финансирования, а также итоги работы по снижению задолженности по налогам и сборам. Отдельно обсудили своевременность уплаты имущественных налогов физическими лицами.

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов сообщил, что в январе 2026 года в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов поступило 14,6 млрд рублей доходов. По его словам, это составляет 7,4% от годовых плановых назначений.

Он также подчеркнул, что доходы января и остатки средств на начало года позволили выполнить все расходные обязательства. Социально значимые статьи профинансированы полностью и без задержек, первоочередные расходы местных бюджетов обеспечены в необходимом объеме.

В целом расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Татарстана в январе 2026 года составили 20,2 млрд рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.