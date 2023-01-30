Доходы мобилизованных не повлияют на возможность получения единого пособия на ребенка

Доходы мобилизованных граждан, включая их заработную плату, выплаты от Министерства обороны и другие социальные выплаты, не будут учитываться при назначении им единого пособия на ребенка. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

Соответствующее постановление ранее подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что за выплатами на детей может обратиться любая малообеспеченная семья, которая подходит под критерии для получения этого пособия. До этого Правительство уточнило, что компенсация за ранение или гибель участника специальной военной операции на Украине не будет учитываться при оценке нуждаемости семьи.

Президент РФ Владимир Путин 5 января на встрече на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым заявил, что создаваемая единая система социальных пособий призвана поддержать все российские семьи с низкими доходами без исключения, начиная от момента беременности женщины и вплоть до достижения ребенком 17-летия.