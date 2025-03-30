Доходы местных бюджетов Татарстана за два месяца превысили 27 млрд рублей

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В первые два месяца 2025 года консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов Татарстана пополнились на 27,9 млрд рублей, что составляет 16,7% от годового плана. Доходная динамика остается положительной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ, приводя слова Министра финансов Республики Татарстан Марата Файзрахманова на совещании с представителями финансовых органов муниципалитетов, посвященном исполнению местных бюджетов за январь-февраль и прогнозам на март.

Совещание прошло в формате видеоконференции с участием представителей муниципальных районов и городских округов в Министерстве финансов Татарстана.

В работе приняли участие представители ОАО «Татэнергосбыт» и ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань».

На совещании Марат Файзрахманов подчеркнул, что в республике сохраняется тенденция роста налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с предыдущим годом. За январь-февраль 2025 года доходы местных бюджетов достигли 104,7% от уровня аналогичного периода прошлого года.

Средства, поступившие в первые два месяца 2025 года, вместе с остатками на начало года позволили своевременно выполнить все финансовые обязательства. В полном объеме профинансированы социально значимые статьи расходов, а также первоочередные бюджетные обязательства.

Министр финансов Республики Татарстан отметил, что в течение года возможны колебания в поступлении доходов. В связи с этим, по его словам, для сбалансированности бюджетов необходимо максимально эффективно мобилизовать налоговые поступления, одновременно обеспечивая рациональное и экономное расходование бюджетных средств.