Доходы местных бюджетов РТ от управления имуществом выросли на 753 млн рублей

Общая сумма доходов местных бюджетов Татарстана от управления муниципальным имуществом за первое полугодие 2024 года оказалась равна 3 млрд 376,24 млн рублей при плане в 4 млрд 500,68 млн рублей. Это на 752,91 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Наибольшая доля в доходах местных бюджетов от использования и реализации имущества и земель пришлась на доходы от аренды земельных участков, они составили 1 млрд 480,27 млн рублей. Годовое бюджетное задание по этой статье выполнено на 65,53%.

Значителен удельный вес и у доходов от реализации земель, которые достигли 989,68 млн рублей. Годовое бюджетное задание по соответствующей статье исполнено на 111,75%.

Аренда муниципального имущества принесла местным бюджетам 160,06 млн рублей (годовой план выполнен на 58,06%), а его продажа — 200,95 млн рублей (план выполнен на 95,47%).

Прочие доходы местных бюджетов от использования имущества составили 468,78 млн рублей — годовой план исполнен на 57,86%.

В целом годовое плановое задание выполнено на 75,02% при плане в 50,00%, уточнили в Минземимуществе Татарстана.