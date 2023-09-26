Доходы консолидированного бюджета Татарстана с начала года составили 355 млрд рублей

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Доходы консолидированного бюджета Татарстана с января по август 2023 года превысили 355,54 млрд рублей, тогда как согласно скорректированному годовому плану они должны составить более 435,13 млрд рублей. Данные приведены в ежемесячном отчете Министерства финансов РТ.

При этом собственно республиканский бюджет получил за восемь месяцев почти 309,76 млрд рублей доходов при годовом плане в примерно 370,46 млрд.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РТ за январь — август достигли приблизительно 295,45 млрд рублей. Наиболее ощутимым оказался вклад налога на прибыль, который принес свыше 197,66 млрд.

Поступления от налога на имущество составили более 36,62 млрд рублей, от налога на товары, работы и услуги — 27,01 млрд, а от налога на совокупный доход — 17,89 млрд.

Кроме того, от использования государственной и муниципальной собственности консолидированный бюджет РТ получил 7,92 млрд рублей, а по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» — 3,23 млрд.