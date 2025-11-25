Доходы консолидированного бюджета РТ за 10 месяцев составили 484 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана за январь-октябрь этого года составило 483,7 млрд рублей. Из этих средств 398,1 млрд поступил в бюджет республики, 85,6 млрд – в местные бюджеты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замминистра финансов РТ Алла Анфимова.

«Относительно десяти месяцев прошлого года поступления выросли на 10,1% или на более чем 44 млрд рублей», – отметила она.

По ее словам, это обусловлено ростом поступлений по НДФЛ на 27,5 млрд рублей, по акцизам на 2 млрд рублей и по налогу на имущество на 4,2 млрд рублей. Кроме того, на 18 млрд рублей выросли поступления по неналоговым доходам.

При этом замминистра отметила, что поступления в консолидированный бюджет Татарстана по налогу на прибыль сократились на 12,2 млрд рублей.

Анфимова добавила, что по объему доходов консолидированного бюджета Татарстан занял пятую позицию среди субъектов Российской Федерации и лидирует в Приволжском Федеральном округе.

«За 10 месяцев этого года мы наблюдаем положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило обеспечить исполнение расходных обязательств в полном объеме», – заключила замминистра.