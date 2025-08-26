news_header_top
Экономика 26 августа 2025 11:16

Доходы консолидированного бюджета РТ выросли на 13% с начала года

С начала 2025 года поступления в консолидированный бюджет Татарстана выросли на 13% и составили 338,4 млрд рублей. Такие суммы назвала заместитель министра финансов республики Алла Анфимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Относительно аналогичного периода прошлого года поступления в консолидированный бюджет республики выросли на 39,8 млрд рублей, или на 13%», – сказала замминистра.

По словам Анфимовой, к 1 августа с территории республики мобилизовали 971,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов – рост на 11%. Мобилизация доходов – это мероприятия, направленные на дополнительное привлечение доходов в бюджет. Из общей суммы мобилизованных доходов 65% направили в федеральный бюджет, а 35% – в консолидированный бюджет республики.

Среди основных источников доходов консолидированного бюджета РТ с января по июль этого года – налог на доходы физических лиц (33%), налог на прибыль (26%) и неналоговые доходы (12%).

По объему мобилизованных доходов бюджета республика заняла пятую позицию среди регионов России и лидирует в Приволжском федеральном округе.

#бюджет татарстана
