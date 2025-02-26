Доходы консолидированного бюджета РТ в январе составили 28,7 млрд рублей

Алла Анфимова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана за январь 2025 года составило 28,7 млрд рублей. Из этих средств 24,5 млрд поступило в бюджет республики, 4,2 млрд – в местные бюджеты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замминистра финансов РТ Алла Анфимова.

«Относительно января прошлого года поступления выросли на 25%. Рост поступлений обусловлен в основном увеличением поступлений по неналоговым доходам и налогу на доходы физических лиц», – отметила она.

Анфимова добавила, что по объему доходов консолидированного бюджета Татарстан занял четвертую позицию среди субъектов Российской Федерации и лидирует в Приволжском Федеральном округе.