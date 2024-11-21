Доходы консолидированного бюджета РТ составили почти 514 млрд рублей

Здание Министерства финансов РТ

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За десять месяцев 2024 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили более 513,94 млрд рублей из плановых 564,73 млрд. Это следует из отчета Министерства финансов республики, размещенного на сайте «Открытый Татарстан».

При этом доходы бюджета РТ как такового за январь — октябрь оказались равны 433,83 млрд рублей при плане в 484,50 млрд.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Татарстана за десять месяцев составили 439,38 млрд рублей из плановых 478,70 млрд.

В частности, налог на прибыль дал консолидированному бюджету 275,13 млрд рублей, налог на товары, работы и услуги — 36,51 млрд, налог на совокупный доход — 32,73 млрд, а налог на имущество — 55,35 млрд.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет РТ составили 74,56 млрд рублей из предусмотренных планом 86,02 млрд. Штрафы, санкции и возмещение ущерба принесли 5,66 млрд рублей, что выше планового показателя в 5,03 млрд.

Расходы консолидированного бюджета республики за январь — октябрь достигли 427,53 млрд рублей при плане в 577,53 млрд. Расходы бюджета РТ как такового — 360,87 млрд при плане в 485,72 млрд.

Профицит консолидированного бюджета по итогам десяти месяцев 2024 года равняется 86,40 млрд рублей при плановом дефиците в 12,94 млрд. Профицит отдельно взятого бюджета РТ — 72,95 млрд рублей при плановом дефиците в 1,36 млрд.