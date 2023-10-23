Доходы консолидированного бюджета РТ составили 331,2 млрд рублей

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За девять месяцев 2023 года в доходную часть консолидированного бюджета РТ поступило 331,2 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Об этом на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана заявил глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин.

Провел совещание, посвященное итогам исполнения консолидированного бюджета с января по сентябрь, а также задачам на 2023 год, Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Из полученных средств 283,7 млрд составили собственные доходы, 47,5 млрд — поступления от местных бюджетов.

Поступление налога на прибыль за прошедшие месяцы составило 133,2 млрд рублей, на доходы физических лиц — 93,1 млрд, акцизов — 30,7 млрд. Еще 18,3 млрд составили поступления налогов на совокупный доход.

Расходы консолидированного бюджета за этот период составили 353 млрд рублей, бюджета Республики Татарстан — 302,8 млрд.

Как отметил министр, остаток бюджетных средств на начало года, а также поступления за девять месяцев позволили полностью и в срок выплатить зарплату с начислениями работникам бюджетной сферы, а также выделить финансирование на расходы бюджетов всех уровней.

С января по сентябрь на реализацию национальных проектов в Татарстане направлено 30,7 млрд рублей.

Гайзатуллин напомнил, что 2 ноября Госсовет Татарстана рассмотрит проект бюджета, внесенный в начале октября Раисом РТ Рустамом Миннихановым.