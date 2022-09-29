«Доходы и расходы увеличились»: законопроект о бюджете на 2023 год внесен в Госсовет РТ

Законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов внесен в Государственный Совет республики. Доходы запланированы в сумме в 333 млрд рублей, расходы — 361 млрд рублей, дефицит составит 27 млрд рублей, сообщает пресс-служба парламента.

Объем доходов и расходов по сравнению с прогнозными показателями увеличился, отметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. «Первоначально план по доходам был 300 млрд рублей, по расходам — 324 млрд рублей», — уточнил депутат.

Законопроект о бюджете, внесенный Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представлен на русском и татарском языках. Всего в документе насчитывается 4174 страницы.

Ожидается, что 7 октября в Госсовете пройдут парламентские слушания, а до этого — совещание с муниципалитетами. До 12 октября проект бюджета рассмотрят все комитеты Госсовета, затем на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам будет дано сводное заключение. Поступившие при обсуждении проекта вопросы будут направлены в Правительство Татарстана для проработки.

Законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов будет размещен на официальном сайте Государственного Совета в открытом доступе.