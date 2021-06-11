Доходы и расходы бюджета Татарстана за 2020 год были увеличены на 1,7%

Доходы и расходы бюджета Татарстана за прошлый год были увеличены на 1,7%. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на 22-м заседании Госсовета РТ.

«Несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться республике, доходы и расходы бюджета за 2020 год увеличились на 1,7 % и на 15,3 % соответственно к 2019 году, поэтому было обеспечено высокое исполнение бюджета», — сказал депутат.

Бюджет Татарстана за 2020 год исполнен по доходам в сумме 293,4 млрд рублей, по расходам — 316,9 млрд рублей. «Отчетный год исполнен по сравнению с последними годами с превышением расходов над доходами в сумме 23,5 млрд рублей. Указанный разрыв закрыт за счет остатков на счетах распорядителей бюджетных средств и некоторой экономии финансовых ресурсов», — отметил Якунин.

Парламентарий подчеркнул, что общий объем бюджетных расходов на социальное обеспечение и выплаты населению по сравнению с 2019 годом увеличился на 44 % и составил 29,6 млрд рублей. Профинансированы первоочередные расходы основных сфер жизнеобеспечения республики на 151,6 млрд рублей.

«Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям, составил 51,5 млрд рублей. Не допущено возникновение просроченной кредиторской задолженности», — заметил депутат.

По его словам, профинансированы все включенные в закон о бюджете на 2020 год государственные программы республики, на которые направлено 93,7% всех расходов. «С учетом незначительных корректировок в течение года также направлено 30,7 млрд рублей на национальные проекты, за счет средств которых построено и приведено в нормативное состояние 350 различных объектов», — заключил Якунин.

Парламентарии в первом чтении и в целом приняли законопроект об исполнении бюджета Татарстана за прошлый год.