Экономика 7 марта 2026 18:28

Доходы гостиниц Татарстана выросли почти на 60% за год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доходы гостиничных предприятий Татарстан по итогам 2025 года составили 9,3 млрд рублей. Это на 59,1% больше, чем годом ранее, следует из данных Татарстанстата.

Число гостей, размещенных в гостиницах региона, выросло на 21,9% и достигло 612,8 тыс. человек. Количество гостиничных предприятий также увеличилось – с 54 до 68.

Общий доход гостиниц и отелей по итогам 2025 года вырос с 28,4 млрд до 32 млрд рублей. При этом число людей, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличилось с 2,7 млн до 2,9 млн человек.

