Доходы ЕС от экспорта алмазов в 2024 году упали почти в 1,5 раза

Доходы стран Евросоюза от экспорта алмазов в первой половине 2024 года рухнули почти в 1,5 раза после введения ограничений в отношении российских камней. Об этом передает РИА Новости.

С начала 2024-го ЕС ввел ограничения на ввоз непромышленных натуральных и искусственных алмазов напрямую из РФ. С начала марта запрет распространился на камни от 1 карата, ограненные в других странах, с сентября — от 0,5 карата.

В результате ЕС получил от экспорта алмазов 3,2 млрд евро (в январе–июне 2023-го было 4,7 млрд). Этот результат стал одним из худших в истории.

Основные убытки несет Бельгия, на которую приходится 94% от всего алмазного экспорта объединения.

Падение доходов объясняется резким сокращением импорта — также в 1,5 раза, до 3,7 млрд евро. Закупки снизились от всех крупных торговцев алмазами на мировом рынке: импорт из ОАЭ упал в 3,5 раза, из Канады — в 1,6 раза, из Индии и Ботсваны — на четверть.

Россия не поставляет в объединение натуральные или синтетические камни уже больше года — последняя партия на сумму от 1 млн долларов была в июне 2023 года, стабильные крупные поставки прекратились еще раньше — в июне 2022-го.