Доходы бюджета Татарстана в первом квартале составили 147,4 млрд рублей

За первый квартал 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 147,4 млрд рублей, что составляет 22,2% от общего годового плана. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на совещании финансовых и казначейских органов РТ по итогам первых трех месяцев 2026 года.

«Собственные доходы составили 135,4 млрд рублей. Снижение поступления собственных доходов к уровню прошлого года составило 4,7 млрд рублей. Ситуация непростая, напряженная. Основная причина уменьшения платежей по налогу на прибыль на 13,6 млрд рублей по сравнению с первым кварталом прошлого года», – отметил Минниханов.

Он поручил проанализировать сложившуюся ситуацию с налоговыми органами и профильными министерствами, а также посодействовать предприятиям Татарстана в получении мер поддержки от федеральных структур.

«Картина не очень утешительная. Но главная задача – сохранить наши предприятия, рабочие места и найти рынки сбыта для нашей продукции», – добавил Раис Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что важнейшим резервом для наполнения бюджета является работа с налоговой задолженностью, которая на начало апреля составила 14,7 млрд рублей, и поручил продолжить работу по сокращению задолженности.

Особое внимание Раис РТ уделил освоению федеральных средств. «Освоение средств в первом квартале текущего года составило 17,2%, по федеральным средствам – 16%. Необходимо зафиксировать все ваши документы, касающиеся участия в национальных проектах, должным образом оформить контракты и соглашения. Параметры соглашений с федеральным центром должны быть выполнены полностью», – отметил он.

Он добавил, что необходимо проводить активную работу по включению объектов и мероприятий Татарстана в национальные проекты в случае появления свободных лимитов федерального финансирования.