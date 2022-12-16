Доходы бюджета Татарстана в 2022 году вырастут на 100 млрд рублей, несмотря на санкции

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2022 году составят 513 млрд рублей, объем собственных доходов – 420 млрд рублей. Такие цифры озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства РТ. Для сравнения в прошлом году общий объем дохода бюджета составлял 414 млрд рублей, собственных – 333 млрд рублей.

«В текущем году поступления в консолидированный бюджет республики по прогнозам составят 513 млрд рублей из них наши собственные доходы – 420 млрд рублей. Эти результаты не должны нас успокаивать, ситуация может в любой момент усложниться. По данным налоговых органов, размер убытка предприятий вырос в текущем году на 33,7%. Важно сохранить устойчивость экономики и роста доходов бюджета», – сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что исполнение бюджета в этом году проходило в сложных экономических условиях. «Наши предприятия испытывают санкционное давление, вынуждены работать под влиянием изменения курса рубля, цен на газовые ресурсы и другие внешние факторы. Продолжается перенастройка экономики, компании налаживают новые логистические поставки продукции и комплектующих, работают над созданием импортозамещающих производств. Мы должны продолжить работу с нашими производителями, отраслевым министерствам следует проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности и снижают платежи в бюджет. Задача в целом обеспечить их работоспособность и развитие», – поставил задачу руководитель республики.

В Доме Правительства РТ сегодня прошло заседание совместной коллегии Минфина РТ, Управления ФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики за 2022 год и задачам на 2023 год. Заседание прошло с участием министра финансов РФ Антона Силуанова, замруководителя ФНС России Виктора Бациева, замруководителя Федерального казначейства Александра Демидова.