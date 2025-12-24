Доходы бюджета Татарстана на 2025 год увеличены на 21,4 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана на этот год увеличены на 21,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 18 млрд рублей. Изменения в законопроекте о бюджете РТ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов поддержали сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«Объем неналоговых доходов предлагается увеличить на 667 млн рублей. Раздел "Безвозмездные поступления" увеличен за счет поступлений из федерального бюджета на сумму 3,4 млрд рублей. Изменения затрагивают 56 направлений», – рассказал министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

Расходную часть бюджета республики предложено увеличить на 21,4 млрд рублей.

Таким образом, доходы бюджета РТ на 2025 год прогнозируются в объеме 597,8 млрд рублей, расходы – 615,1 млрд рублей. Дефицит не меняется – 17,3 млрд рублей. Не меняются также параметры бюджета на 2026 и 2027 годы.