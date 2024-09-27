Доходы бюджета Татарстана на 2024 год увеличены почти на 55 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана на 2024 год увеличены на 54,6 млрд рублей, расходы — на 39,2 млрд рублей. Соответствующий законопроект приняли депутаты на третьем заседании Госсовета РТ.

«Предусматривается увеличение доходной части бюджета на 54,6 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 50,2 млрд рублей. Изменения вносятся с учетом фактических поступлений за восемь месяцев и ожидаемых поступлений отдельных доходных источников по итогам года», — рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Расходную часть бюджета республики на этот год предложено увеличить на 39,2 млрд рублей. «Направления расходов за счет безвозмездных поступлений в объеме 4,4 млрд рублей отражены в доходной части. Собственные расходы бюджета Татарстана без учета федеральных средств предусмотрены с ростом на 34,8 млрд рублей», — уточнил глава Минфина.

По его словам, в основном это расходы, связанные с софинансированием национальных проектов и федеральных программ, дорожными работами, строительством и ремонтом социально-культурных объектов, проведением социально значимых научно-культурных и спортивных мероприятий.

Таким образом, доходы бюджета Татарстана на 2024 год составят 484,5 млрд рублей, расходы — 485,9 млрд рублей. Дефицит уменьшится и составит 1,4 млрд рублей.