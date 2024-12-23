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Доходы бюджета Татарстана на 2024 год увеличены на 93,7 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 84,5 млрд рублей. Соответствующие изменения поддержали депутаты в законе о бюджете РТ на шестом заседании Госсовета республики.

«Изменения вносятся с учетом поступлений за 11 месяцев текущего года и ожидаемых поступлений отдельных доходов по итогам года. Основные изменения по увеличению произошли по налогам на прибыль, налогу на доходы физлиц, совокупному доходу, налогу на имущество и неналоговым доходам», – рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Он отметил, что безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены на 9,9 млрд рублей.

Расходная часть бюджета также выросла на 93,7 млрд рублей. «Собственные расходы бюджета республики без учета федеральных средств предусматриваются с ростом на 84,5 млрд рублей», – подчеркнул Гайзатуллин.

Таким образом, доходы бюджета Татарстана на 2024 год достигнут 578,1 млрд рублей, расходы – 579,5 млрд рублей. Дефицит не изменится и составит 1,4 млрд рублей.