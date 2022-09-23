Доходы бюджета Татарстана на 2022 год выросли на 50 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана на 2022 год увеличены на 50,1 млрд рублей, расходы – на 22,5 млрд рублей. Законопроект, которым вносятся изменения в региональный бюджет на этот год и на плановый период 2023 и 2024 годов, поддержали депутаты на 34-м заседании Госсовета РТ.

«Налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 48,4 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций плановое назначение предлагается увеличить на 33,6 млрд рублей», – рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Рост платежей в основном связан с увеличением поступлений налога от нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, а также предприятий, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, торговых организаций. «План по налогу на доходы физлиц уточняется в сторону увеличения на 6,5 млрд рублей, что связано с ростом средней заработной платы», – уточнил докладчик.

Кроме того, увеличен плановый показатель по акцизам на 906 млн рублей, по налогу на имущество организаций – на 2,9 млрд рублей, объем налоговых доходов – на 2 млрд рублей, безвозмездные поступления – на 1,7 млрд рублей.

«Есть небольшое изменение по федеральным средствам. Если сравнить с прошлым годом, то почти на 3,5 млрд рублей меньше. Но это связано с тем, что в прошлом году мы достаточный объем средств получили в связи с Covid-19 – на мероприятия и зарплату. В этом году этих денег нет, но по другим направлениям есть увеличение. Прошлогодние пропорции практически сохраняются: за восемь месяцев 64% налогов уходит в федеральный бюджет и 36% остается в республике», – отметил глава Минфина.

В результате общий объем доходов бюджета Татарстана на 2022 год прогнозируется в сумме 405,3 млрд рублей, расходов – 414,8 млрд рублей. Дефицит составит 9,5 млрд рублей.