Доходы бюджета Татарстана на 2022 год увеличены на 55,2 млрд рублей, расходы – на 68,3 млрд рублей. Депутаты приняли законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон о бюджете на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов, на 33-м заседании Госсовета РТ.

«Предусмотрено увеличение доходной части бюджета в целом на 55,2 млрд рублей. Мы ожидаем, что за год налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 40 млрд рублей», – рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Он отметил, что по налогу на прибыль организаций плановый показатель вырос на 32,8 млрд рублей. «Рост платежей обусловлен в основном увеличением поступлений налогов от нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, а также предприятий, входящих в консолидированную группу налогоплательщиков торговых организаций», – уточнил докладчик.

Глава Минфина заметил, что объем неналоговых доходов увеличивается на 7,2 млрд рублей, безвозмездные поступления – на 15,2 млрд рублей по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета и прочим поступлениям.

«Необходимо отразить в увеличении доходов и расходов объем средств из федерального бюджета в 2023 году на 5,1 млрд рублей, в 2024-м – на 6,4 млрд рублей», – подчеркнул он.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что предлагаемые изменения обоснованы. Так, с 1 июня установлен минимальный размер оплаты труда для работников бюджетной сферы в размере 15 279 рублей. Кроме того, по поручению Президента России Владимира Путина с 1 июня повышена величина прожиточного минимума, с 1 апреля установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

По словам депутата, в бюджете республики необходимо обозначить расходы на софинансирование мероприятий национальных проектов и федеральных программ, дорожных работ, капитального строительства и ремонта объектов социально-культурной сферы.

С учетом внесенных изменений доходы бюджета Татарстана в 2022 году составят 355,2 млрд рублей, расходы – 392,3 млрд рублей, дефицит – 37,1 млрд рублей.

На 2023 год по доходам бюджет запланирован в сумме 310,7 млрд рублей, по расходам – 332,3 млрд рублей, дефицит составит 21,6 млрд рублей.

На 2024 год доходы бюджета прогнозируются в объеме 319,3 млрд рублей, расходы – 340,2 млрд рублей, дефицит – 20,8 млрд рублей.