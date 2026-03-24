Доходы бюджета РТ за два месяца составили 84,5 млрд рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана за январь-февраль 2026 года составило 84,5 млрд рублей. Из них 71,1 млрд поступило в бюджет республики, а 13,4 млрд – в местные бюджеты, сообщила на на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра финансов РТ Алла Анфимова.

«Относительно аналогичного периода прошлого года поступления в консолидированный бюджет республики выросли на 0,5 млрд рублей или на 0,6%» – отметила она.

Анфимова подчеркнула, что значимым источником доходной части консолидированного бюджета республики является налог на доходы физических лиц. За два месяца налог поступил в сумме 29,6 млрд рублей. Рост поступлений по налогу в консолидированный бюджет республики относительно двух месяцев 2025 года составил 5,3 млрд рублей или 21,6%.

Основным фактором, влияющим на поступление НДФЛ, является рост средней заработной платы и подтвержденных к возмещению сумм НДФЛ.

В то же время, налог на прибыль поступил в бюджет Татарстана в сумме 17,8 млрд рублей, со снижением относительно суммы поступлений за аналогичный период прошлого года на 5,6 млрд рублей или на 24%.