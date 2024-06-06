Доходы бюджета РТ за 2023 года увеличены на 140,7 млрд рублей

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Доходы бюджета Татарстана в течение 2023 года были увеличены на 140,7 млрд рублей, расходы – на 153,6 млрд рублей. Об этом стало известно на 54-м заседании Государственного Совета РТ.

В доходную часть консолидированного бюджета в прошлом году зачислено 565,7 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 481,1 млрд рублей. Доходы бюджета республики исполнены в объеме 486,8 млрд рублей, в том числе мобилизовано налоговых и неналоговых доходов – 407,1 млрд рублей.

«В собственных налоговых доходах наиболее объемным является налог на прибыль, который зачислен в сумме 182,9 млрд рублей. Основные поступления налога обеспечены предприятиями отрасли нефтедобычи и газа, доля платежей которых составила 37%», – рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Налог на доходы физлиц в консолидированный бюджет зачислен в объеме 141,5 млрд рублей, в республиканский бюджет – 96,9 млрд рублей. «На положительную динамику поступления налога оказал влияние рост средней заработной платы в экономике. Она увеличилась в 2023 году на 18,8%», – отметил глава Минфина.

Сумма безвозмездных поступлений в бюджет республики в прошлом году составила 79,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 76,3 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета в 2023 году достигли 589,4 млрд рублей, бюджета республики – 510,2 млрд рублей.

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 169,4 млрд рублей, по консолидированному бюджету – 178,2 млрд рублей. Расходы на финансирование социальной сферы в консолидированном бюджете оцениваются в 322 млрд рублей, в республиканском бюджете – 248,7 млрд рублей.

«Расходы бюджета по обслуживанию государственного долга в прошлом году составили 535,7 млн рублей. Это расходы на обслуживание бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета», – подчеркнул Гайзатуллин.

По его словам, объем государственного долга Татарстана за прошлый год достиг 125,7 млрд рублей. Из этого объема более 90% – федеральные бюджетные кредиты, реструктурированные на долгосрочной основе.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что региональный бюджет за 2023 год исполнялся четко и оставался социально ориентированным. «Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта», – заметил он.