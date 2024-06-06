Доходы бюджета РТ увеличены на 30,3 млрд рублей, расходы – на 47 млрд рублей

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Доходы бюджета Татарстана на этот год увеличены на 30,3 млрд рублей, расходы – на 47 млрд рублей. Изменения в законе о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов приняли депутаты на 54-м заседании Госсовета РТ.

«По итогам исполнения бюджета республики за четыре месяца и ожидаемого за год налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 23,7 млрд рублей, в том числе по налогу на прибыль – на 5 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц – на 4 млрд рублей», – рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

По его словам, на 14,7 млрд рублей возрастут неналоговые доходы, на 6,6 млрд рублей – доходы, связанные с безвозмездными поступлениями.

Расходы будут увеличены на реконструкцию перрона в Международном аэропорту «Казань» – на 3,8 млрд рублей, реконструкцию Горьковского шоссе в Казани – на 10,8 млрд рублей, новые инвестиционные проекты – на 3,9 млрд рублей, на региональные программы, создание объектов и инфраструктуры, индустриальных парков – на 3,2 млрд рублей.

«В бюджете предлагается учесть увеличение заработной платы работников бюджетной сферы на 3,7 млрд рублей», – отметил глава Минфина.

Таким образом, доходы бюджета республики на 2024 год прогнозируется в объеме 429,9 млрд рублей, расходы – 446,6 млрд рублей. Дефицит составит 16,7 млрд рублей.